«Реймс» победил «Нант», «Брест» уступил «Мецу»

В матче восьмого тура чемпионата Франции «Реймс»
одержал домашнюю победу над «Нантом»
со счетом 3:1.
Счет открыли хозяева на 51-й минуте — гол забил Тома Фоке. Спустя 11 минут «Нант» сравнял счет благодаря голу Мозеса Симона.
На 72-й минуте Хьюго Экитике вновь вывел «Реймс» вперед, а на 78-й минуте он оформил дубль.
Футбол. Франция. Лига 1
Реймс — Нант 3:1
Голы: 1:0 T. Foket (51'), 1:1 M. Simon (62'), 2:1 H. Ekitike (72'), 3:1 H. Ekitike (78')
Реймс: Предраг Райкович, Andrew Gravillon, Ваут Фас, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке (Морету Кассаман, 70'), Маршал Манетси, Азор Матусива (Натанаэль Мбюкю, 70'), Гислейн Конан, Ilan Kebbal (Dion Lopy, 83'), N'Dri Philippe Koffi (Hugo Ekitike, 70'), Mitchel van Bergen (Alexis Flips, 46')
Нант: Моузес Саймон, Рандаль Коло Муани (Калифа Кулибали, 80'), Людовик Блас, Педро Чиривелья (Самуэль Мутуссами, 88'), Вилан Сиприен (Виллем Геббельс, 63'), Андрей Жиротто, Шарль Траоре, Николя Паллуа (Осман Букари, 79'), Жан-Шарль Кастеллетто, Sebastien Corchia, Альбан Лафон
Предупреждения: T. Foket (15'), M. Simon (25')
В параллельном матче «Метц» на выезде обыграл «Брест» со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Николя де Превий и Фабьен Сантонз. Единственный мяч в ворота гостей отправил Ромен Февр, реализовавший пенальти.
Футбол. Франция. Лига 1
Брест — Метц 1:2
Голы: 0:1 N. d. Preville (26'), 1:1 R. Faivre (пенальти) (68'), 1:2 F. Centonze (74')
Брест: Марко Бизот, Ронаэль Пьер-Габриэль (Жюльен Фоссюрье, 85'), Брендан Шардонне, Lilian Brassier, Йере Уронен (Жан-Кевин Дюверн, 46'), Люсьен Агум, Hiang'a Mbock, Франк Онора (Юссуф Баджи, 85'), Ромен Февр (Жереми ле Дуарон, 69'), Ромен дель Кастильо (Ирвин Кардона, 61'), Стив Мунье
Метц: Николя де Превиль (Фарид Булайя, 72'), Ибраима Ньяне, Lamine Gueye (Опа Нгюэтт, 69'), Pape Sarr (Бубакар Траоре, 72'), Венсан Пажо, Хабиб Майга (Варрен Тшимбембе, 89'), Матьё Юдоль, Sikou Niakate, Бубакар Куяте, Фабьен Сентонс, Александр Укиджа
Предупреждения: K. Kouyate (40'), R. Pierre-Gabriel (46'), H. Mbock (71'), F. Centonze (82'), B. Chardonnet (88')
Еще в одном матче «Труа» и «Анже» сыграли вничью (1:1), также не смогли определить победителя «Бордо» и «Ренн» (1:1).
Календарь и таблица Лиги 1
После восьмого тура «Анже» занимает четвертое место в тунирной таблице (13), «Нант» — девятое (10), «Реймс» — 10-е (10), «Ренн» — 12-е (9), «Бордо» — 16-е (7), «Труа» — 17-е (6), «Мец» — 18-е (6), «Брест» — 19-е (4).