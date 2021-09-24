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    Малком и Клаудиньо не получили вызов в сборную Бразилии

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    Стал известен состав сборной Бразилии на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, сообщает Twitter бразильской футбольной федерации.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    В заявке не нашлось места для полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

    Заявка сборной Бразилии выглядит так:

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уэвертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

    Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»).

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эденилсон («Интернасьонал»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Рафинья Диас («Лидс»), Антони («Аякс»), Матеус Кунья («Атлетико»).

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

    Напомним, что в октябре бразильцы сыграют с Венесуэлой и Уругваем.

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