Малком и Клаудиньо не получили вызов в сборную Бразилии

В заявке не нашлось места для полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
Заявка сборной Бразилии выглядит так:
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уэвертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»).
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эденилсон («Интернасьонал»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Рафинья Диас («Лидс»), Антони («Аякс»), Матеус Кунья («Атлетико»).
Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).
Напомним, что в октябре бразильцы сыграют с Венесуэлой и Уругваем.