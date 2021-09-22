ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию?
  • 06:45
    • «Миннесота» подписала новый контракт с Капризовым
  • 11:15
    • Захарян может перейти в дортмундскую «Боруссию»
  • 23:41
    • «Интер» в большинстве обыграл «Фиорентину»
  • 22:23
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»
  • 21:48
    • Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Амур»
    Все новости спорта

    Захарян может перейти в дортмундскую «Боруссию»

    Футбол Динамо РПЛ Футбол России Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян попал в список трансферных целей дортмундской «Боруссии», сообщает «РБК-Спорт».

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии.

    Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер.

    Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов "Боруссии" с "Динамо" или представителями игрока не было.

    В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока.

    Только после этого "Боруссия" намерена перейти к переговорам с представителями игрока и Динамо», — сказал собеседник издания.

  • Селюк высмеял информацию об интересе «Барселоны» к Захаряну
  • Читайте по теме

    • Захарян в текущем чемпионате России провел восемь матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «МЮ» снова будут проблемы в матче с «Вест Хэмом»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • ПСЖ наберет очередные 3 очка?
  • «Метц» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Динамо» снова обыграет «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины?
  • «Шахтер» Д — «Динамо» К. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры