Захарян может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Динамо»попал в список трансферных целей дортмундской, сообщает «РБК-Спорт».

«Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии.

Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер.

Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов "Боруссии" с "Динамо" или представителями игрока не было.

В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока.

Только после этого "Боруссия" намерена перейти к переговорам с представителями игрока и Динамо», — сказал собеседник издания.

Захарян в текущем чемпионате России провел восемь матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.