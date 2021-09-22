В Австрии российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей Фото: globallookpress.com
Игрок получил вторую желтую карточку за удар головой соперника в матче девятой австрийской лиги против «Гефис/Заттайнс».
Недовольный объяснением от арбитра Арсанукаев заявил судье: «Я покажу тебе за что нужно наказывать», а после головой сломал нос одному из игроков «Гефис/Заттайнс».
Полиция зафиксировала инцидент и передала материалы в суд. Пострадавший игрок перенес операцию, ему предстоит несколько недель вне футбола.
«Виктория Брегенц» исключила Арсанукаева из клуба.