В Австрии российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей

Российский футболист-любительиз австрийского клуба «Виктория Бергенц» дисквалифицирован на 48 матчей за удар соперника головой, сообщает Kronen Zeitung.

Игрок получил вторую желтую карточку за удар головой соперника в матче девятой австрийской лиги против «Гефис/Заттайнс».

Недовольный объяснением от арбитра Арсанукаев заявил судье: «Я покажу тебе за что нужно наказывать», а после головой сломал нос одному из игроков «Гефис/Заттайнс».

Полиция зафиксировала инцидент и передала материалы в суд. Пострадавший игрок перенес операцию, ему предстоит несколько недель вне футбола.

«Виктория Брегенц» исключила Арсанукаева из клуба.