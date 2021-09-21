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    «Не набрал форму». Дзюба отказался от приглашения в сборную на ближайшие матчи

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов.

    Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело.

    Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца.

    У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру.

    Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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    • При этом Дзюба подчеркнул, что это совсем не означает, что он временно приостановил карьеру в сборной.

    «Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол», — добавил экс-капитан национальной команды.

    Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.

    Расширенный состав сборной России на ближайшие матчи можно посмотреть здесь.

    Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что у него есть личный конфликт с Дзюбой.

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