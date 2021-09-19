Карпин признал, что у него есть личный конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной Россиивысказался о взаимоотношениях с нападающим «Зенита»

«Дзюба не был вызван на сентябрьские матчи из-за того, что он не готов. Есть ли между нами личный конфликт? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, отношения Карпина и Дзюбы испортились еще в 2009 году, когда нападающий выступал за московский «Спартак», а специалист возглавлял красно-белых.

Однако после прихода на пост тренера сборной России Карпин провел встречи с футболистами, в том числе с Дзюбой. После этого СМИ распространили информацию, что все недопонимания между ними были устранены.