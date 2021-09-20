Дзюба и Глушаков попали в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи

Тренерский штаб национальной сборнойво главе сназвал расширенный состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Рубин» Казань), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Гамид Агаларов («Уфа»).

⚡️ Расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора на #WC2022 — Сборная России (@TeamRussia) September 20, 2021

Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.