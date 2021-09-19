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    Тренер сборной России посетил матч ФНЛ «Торпедо» — «Оренбург»

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    Тренер сборной России Николай Писарев посетил центральный матч 12-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Оренбург» (2:1).

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    В составе московского клуба дубль оформил Мухаммад Султонов, у «Оренбурга» отличился Юрий Ковалев.

    Встреча прошла в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. Помощник Валерия Карпина находился на трибуне.

    20 сентября будет объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

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