Тренер сборной России посетил матч ФНЛ «Торпедо» — «Оренбург»

Николай Писарев Фото: globallookpress.com
В составе московского клуба дубль оформил Мухаммад Султонов, у «Оренбурга» отличился Юрий Ковалев.
Встреча прошла в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. Помощник Валерия Карпина находился на трибуне.
20 сентября будет объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.
Ничего необычного, просто тренер @teamrussia Николай Писарев на матче лидеров Олимп-ФНЛ #ТорпедоОренбург 🇷🇺— ФНЛ (@FNLeague) September 19, 2021
Как думаете, кого просматривает? 😏 pic.twitter.com/Qym1MfSZym