Почеттино: Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал ничью с(1:1) в Лиге чемпионов.

«Нам нужно время, чтобы они [Месси, Неймар и Мбаппе] сыгрались друг с другом, чтобы их тройка была успешна. Это было ясно, и я говорил об этом в течение последних дней.

Нам нужно было быть более стабильными, мы сделали слишком много ошибок [в первом тайме], нам нужно было быть более гибкими в игре. Я доволен усилиями команды.

Вечер не лучший, но мы должны вести себя тихо и работать. Очень важно иметь необходимое время, мы будем стараться играть лучше и лучше», — сказал Почеттино Le Figaro.