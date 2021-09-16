ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Легия»Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество
  • 00:07
    • «Ман Сити» победил «Лейпциг» и возглавил таблицу группы A
  • 23:58
    • «Атлетико» и «Порту» голов не забили
  • 23:58
    • Гол Родриго принес «Реалу» победу над «Интером»
  • 23:53
    • ПСЖ не смог обыграть «Брюгге»
  • 23:53
    • «Ливерпуль» одолел «Милан» в ЛЧ, Салах не забил пенальти
    Все новости спорта

    Почеттино: Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались

    Футбол ПСЖ Футбол Франции Брюгге Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Брюгге» (1:1) в Лиге чемпионов.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Нам нужно время, чтобы они [Месси, Неймар и Мбаппе] сыгрались друг с другом, чтобы их тройка была успешна. Это было ясно, и я говорил об этом в течение последних дней.

    Нам нужно было быть более стабильными, мы сделали слишком много ошибок [в первом тайме], нам нужно было быть более гибкими в игре. Я доволен усилиями команды.

    Вечер не лучший, но мы должны вести себя тихо и работать. Очень важно иметь необходимое время, мы будем стараться играть лучше и лучше», — сказал Почеттино Le Figaro.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Локомотив» финалиста Лиги Европы?
  • «Локомотив» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Наполи» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Норвежцы не смогут одолеть «Зарю»?
  • «Буде-Глимт» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лестер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Монако — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Мура — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры