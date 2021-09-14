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    Экс-президент ФИФА Блаттер: Кокорин и Мамаев — злостные нарушители, их нужно выгнать из футбола

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    Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву не место в футболе после их тюремной истории.

    Йозеф Блаттер
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    Йозеф Блаттер

    «Не бьет ли это по имиджу России? Нет. Во-первых, это не только в России так бывает, что спортсмены и, в частности, футболисты ведут себя не лучшим образом.

    Я не знаю точно, что случилось с этими двумя игроками, но в любом случае это уже забота спортивных организаций и министерств, допускать их к игре или нет. Это вопрос справедливости. Если это касается только футбола, то решить вопрос намного проще.

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    • Но если это касается общества и они злостные нарушители, их нужно выгнать из футбола. Но я не судья, я могу лишь предположить один из вариантов решения этого вопроса», — сказал Блаттер «Известиям».

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    • В октябре 2018 года футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. В мае 2019 года Александра приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Павла — к 1 году и 5 месяцам, но уже в сентябре 2019 года они вышли на свободу по УДО.

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