Блаттер высказал свою позицию по лимиту на легионеров в чемпионате России

Бывший президент ФИФАвысказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Национальная команда — это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей, что хорошо.

И это здорово, что Россия открывается для других, они могут привлекать зарубежных футболистов. Это очень важно — сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться», — цитируют Блаттера «Известия».

Напомним, в настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.