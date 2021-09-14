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    Блаттер высказал свою позицию по лимиту на легионеров в чемпионате России

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    Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

    Йозеф Блаттер
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    Йозеф Блаттер

    «Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Национальная команда — это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей, что хорошо.

    И это здорово, что Россия открывается для других, они могут привлекать зарубежных футболистов. Это очень важно — сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться», — цитируют Блаттера «Известия».

    Напомним, в настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

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