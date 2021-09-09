Кокорин: Иногда бывает, что пью пиво после игр

Нападающийвысказался о своих предпочтениях в еде и алкоголе.

«В "Фиорентине" у нас есть специальный человек, который создает меню для футболистов. Стараюсь употреблять ту пищу, которую он рекомендует. Конечно, мне нравилось ходить в "Макдоналдс", есть фастфуд…

Я люблю пиво, но не крепкие напитки. Иногда после матча могу позволить себе пиво. Я не люблю водку. Иностранцы думают, что в России все пьют водку, но не пиво. Это неправда. Конечно, если тебе нравится водка, ты пьешь ее — и неважно, русский ты или итальянец. В Италии в порядке вещей выпить бокал вина за ужином. В России только едят», — цитирует Кокорина пресс-служба «фиалок».

Кокорин перешел в команду из Флоренции зимой 2021 года. Он провел за команду четыре игры и не сумел отметиться результативными действиями. В текущем сезоне российский нападающий еще не принимал участие в официальных матчах.