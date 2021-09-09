ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы
  • 12:48
    • Стали известны арбитры матчей седьмого тура РПЛ
  • 13:41
    • Барриос не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом»
  • 10:27
    • Защитник сборной Казахстана, забивший два мяча Украине, сдал положительный допинг-тест
  • 10:14
    • СМИ: Азмун бесплатно покинет «Зенит» в 2022 году
  • 08:29
    • Матч «Ницца» — «Марсель» будет переигран на нейтральном поле
    Все новости спорта

    Кокорин: Иногда бывает, что пью пиво после игр

    Футбол Между тем Футбол Италии Серия A Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин высказался о своих предпочтениях в еде и алкоголе.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    «В "Фиорентине" у нас есть специальный человек, который создает меню для футболистов. Стараюсь употреблять ту пищу, которую он рекомендует. Конечно, мне нравилось ходить в "Макдоналдс", есть фастфуд…

    Я люблю пиво, но не крепкие напитки. Иногда после матча могу позволить себе пиво. Я не люблю водку. Иностранцы думают, что в России все пьют водку, но не пиво. Это неправда. Конечно, если тебе нравится водка, ты пьешь ее — и неважно, русский ты или итальянец. В Италии в порядке вещей выпить бокал вина за ужином. В России только едят», — цитирует Кокорина пресс-служба «фиалок».

    Кокорин перешел в команду из Флоренции зимой 2021 года. Он провел за команду четыре игры и не сумел отметиться результативными действиями. В текущем сезоне российский нападающий еще не принимал участие в официальных матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередной матч «Салавата Юлаева» подарит голы
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Бразилия продлит победную серию в отборе на ЧМ?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Аргентина разгромить Боливию?
  • Аргентина — Боливия. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.91
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Радукану — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Фернандес — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры