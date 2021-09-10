Колумбия — Чили. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.09.2021)

В 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Колумбия»: Давид Оспина, Хуан Куадрадо, Карлос Куэста, Oscar Murillo, Yairo Moreno, Juan Quintero, Вильмар Барриос, Матеус Урибе, Луис Диас, Rafael Santos Borre, Miguel Borja.

«Чили»: Jean Meneses, Ivan Morales, Eugenio Mena, Эрик Пульгар, Claudio Baeza, Артуро Видаль, Маурисио Исла, Гари Медель, Энсо Роко, Пауло Диас, Клаудио Браво.

Предыдущий матч соперников: «Чили» — «Колумбия» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Чили» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.44.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 2:1. Матч между командами «Колумбия» и «Чили» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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