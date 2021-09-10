Колумбия
Сборная Колумбии в текущем отборочном цикле имеет десять баллов на своем счету, и находится на пятой позиции, обходя предстоящего соперника на три очка.
«Кофейщики» за всю турнирную дистанцию по два раза одерживали виктории и уступали, а также в четырех поединках расходились миром, забили 13 голов, пропустили на два больше.
В этом месяце обе свои игры колумбийцы завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с Парагваем и Боливией на выезде, сыграв оба раза со счетом 1:1.
Отметим, что в отборочных циклах чемпионатов мира сборная Колумбии одержала только две победы за 12 предыдущих встреч при семи ничьих и трех поражениях.
Чили
Сборная Чили с семью набранными очками пока в турнирной таблице отбора на чемпионат мира занимает только восьмое место, отставая от пятой строчки всего на балла.
У чилийского коллектива в текущей квалификации четыре ничьи, два выездных поражения, и одна виктория, которая была добыта дома над сборной Перу со счетом 2:0.
В сентябре же «красные» набрали всего лишь один пункт в двух проведенных поединках, заработав его пару дней тому назад в гостевой игре с Эквадором 0:0, а немного ранее они дома проиграли 0:1 Бразилии.
Отметим, что в отборочных циклах чемпионатов мира сборной Чили удалось победить только два раза за 12 последних матчей при четырех ничьих и шести поражениях.
Шесть из семи очных встреч с учетом основного времени этих сборных закончились мировыми исходами, и одну игру выиграли чилийцы.
Прогноз и ставка на Колумбия — Чили
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Колумбии предлагают — 1.83.
На викторию Чили дают — 4.78, ничья оценена — в 3.44.
Уж очень миролюбиво в последнее время играют эти команды между собой. Поэтому будет неудивительно, если вновь в матче не будет победителя. В общем, наша ставка — ничья.