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    Колумбия — Чили. Прогноз, ставка (к. 3.44) на футбол, отбор ЧМ-2022, 10 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Чили
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    Артуро Видаль
    В ночь на 10 сентября в 10-м туре отборочной компании к ЧМ-2022 в южноамериканской зоне сборная Колумбии в Боготе на стадионе «Эль Кампин» сыграет с командой Чили. Начало — в 02:00 по мск. Колумбия — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 10 Сентября 2021 года
    Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 02:00 Чили Чили
  • Сантьяго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 3.50
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  • 4.70
  • Ставка!
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    Колумбия

    Сборная Колумбии в текущем отборочном цикле имеет десять баллов на своем счету, и находится на пятой позиции, обходя предстоящего соперника на три очка.

    «Кофейщики» за всю турнирную дистанцию по два раза одерживали виктории и уступали, а также в четырех поединках расходились миром, забили 13 голов, пропустили на два больше.

    В этом месяце обе свои игры колумбийцы завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с Парагваем и Боливией на выезде, сыграв оба раза со счетом 1:1.

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    Отметим, что в отборочных циклах чемпионатов мира сборная Колумбии одержала только две победы за 12 предыдущих встреч при семи ничьих и трех поражениях.

    Чили

    Сборная Чили с семью набранными очками пока в турнирной таблице отбора на чемпионат мира занимает только восьмое место, отставая от пятой строчки всего на балла.

    У чилийского коллектива в текущей квалификации четыре ничьи, два выездных поражения, и одна виктория, которая была добыта дома над сборной Перу со счетом 2:0.

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    • В сентябре же «красные» набрали всего лишь один пункт в двух проведенных поединках, заработав его пару дней тому назад в гостевой игре с Эквадором 0:0, а немного ранее они дома проиграли 0:1 Бразилии.

    Отметим, что в отборочных циклах чемпионатов мира сборной Чили удалось победить только два раза за 12 последних матчей при четырех ничьих и шести поражениях.

    Шесть из семи очных встреч с учетом основного времени этих сборных закончились мировыми исходами, и одну игру выиграли чилийцы.

    Прогноз и ставка на Колумбия — Чили

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Колумбии предлагают — 1.83.

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    На викторию Чили дают — 4.78, ничья оценена — в 3.44.

    Уж очень миролюбиво в последнее время играют эти команды между собой. Поэтому будет неудивительно, если вновь в матче не будет победителя. В общем, наша ставка — ничья.

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    Колумбия — Чили: прогноз, ставка (3.44), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на футбол. И снова победителя не будет?
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