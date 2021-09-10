В ночь на 10 сентября в 10-м туре отборочной компании к ЧМ-2022 в южноамериканской зоне сборная Колумбии в Боготе на стадионе «Эль Кампин» сыграет с командой Чили. Начало — в 02:00 по мск. Колумбия — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия

Сборная Колумбии в текущем отборочном цикле имеет десять баллов на своем счету, и находится на пятой позиции, обходя предстоящего соперника на три очка.

«Кофейщики» за всю турнирную дистанцию по два раза одерживали виктории и уступали, а также в четырех поединках расходились миром, забили 13 голов, пропустили на два больше.

В этом месяце обе свои игры колумбийцы завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с Парагваем и Боливией на выезде, сыграв оба раза со счетом 1:1.

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Отметим, что в отборочных циклах чемпионатов мира сборная Колумбии одержала только две победы за 12 предыдущих встреч при семи ничьих и трех поражениях.

Чили

Сборная Чили с семью набранными очками пока в турнирной таблице отбора на чемпионат мира занимает только восьмое место, отставая от пятой строчки всего на балла.

У чилийского коллектива в текущей квалификации четыре ничьи, два выездных поражения, и одна виктория, которая была добыта дома над сборной Перу со счетом 2:0.

В сентябре же «красные» набрали всего лишь один пункт в двух проведенных поединках, заработав его пару дней тому назад в гостевой игре с Эквадором 0:0, а немного ранее они дома проиграли 0:1 Бразилии.

Отметим, что в отборочных циклах чемпионатов мира сборной Чили удалось победить только два раза за 12 последних матчей при четырех ничьих и шести поражениях.

Шесть из семи очных встреч с учетом основного времени этих сборных закончились мировыми исходами, и одну игру выиграли чилийцы.

Прогноз и ставка на Колумбия — Чили

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Колумбии предлагают — 1.83.

На викторию Чили дают — 4.78, ничья оценена — в 3.44.

Уж очень миролюбиво в последнее время играют эти команды между собой. Поэтому будет неудивительно, если вновь в матче не будет победителя. В общем, наша ставка — ничья.