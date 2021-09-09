УЕФА открыл дело против казахского «Тобола»

УЕФА возбудил дисциплинарное дело против казахстанского «Тобола». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций "Жилина" — "Тобол". Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне Валиуллин провел 17 матчей за «Тобол», забил три матча и отдал одну голевую передачу.