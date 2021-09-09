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    Защитник сборной Казахстана, забивший два мяча Украине, сдал положительный допинг-тест

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    Защитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщил генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин.

    Руслан Валиуллин
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    Руслан Валиуллин

    По словам Айтхожина, эта ситуация не имеет никакого отношения к национальной команде.

    Валиуллин провалил допинг-тест после одного из матчей «Тобола» в квалификации Лиги конференций.

    «После ответного матча Лиги конференций с "Жилиной" (12 августа) выступающий за "Тобол" Валиуллин сдавал допинг-контроль, по итогам которого была выявлена запрещенная субстанция. Мы поговорили с футболистом, с его слов, это были какие-то витамины, которые входили в перечень запрещенных препаратов. Он говорит, что этого не знал. Сам сообщил, что употребил вот эту вещь.

    Клуб готовит официальную бумагу, но сборная к этому никакого отношения не имеет. Это клубная история. Документ [о положительной допинг-пробе] пришел к нам 2 сентября, то есть на следующий день после матча с украинцами. В той игре Валиуллин, кстати, получил травму приводящей мышцы, в том числе поэтому в следующих встречах сборной он не принимал участие. Он находился в расположении команды, но лечился от повреждения. Сейчас Валиуллин уже в расположении клуба. Документ о допинг-пробе футболиста пришел на следующий день после игры с украинцами, поэтому сборная Казахстана ко всей этой истории не имеет отношения», — приводит слова Айтхожина «Р-Спорт».

    Валиуллин 1 сентября принял участие в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Украины (2:2), в котором забил два мяча.

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