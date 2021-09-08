Польша — Англия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

В 21:45 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Польша»: Войцех Щенсны, Павел Давидович, Камил Глик, Ян Беднарек, Тымотеуш Пухач, Камиль Юзвяк, Кароль Линетти, Гжегож Крыховяк, Якуб Модер, Адам Букса, Роберт Левандовски.

«Англия»: Гарри Кейн, Джек Грилиш, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Деклан Райс, Калвин Филлипс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Джордан Пикфорд.

Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Польша» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Польша» — «Англия». Коэффициент ставки — 2.53.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Англия» со счетом 1:2. Матч между командами «Польша» и «Англия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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