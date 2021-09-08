Сборная Англии сыграет на выезде с командой Польши в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 сентября в Варшаве, начало — в 21:45 мск. Польша — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Поляки набрали десять очков и занимают второе место в своей отборочной группе после пяти туров, опережая на одно очко Албанию и на на три Венгрию.

На прошлой неделе сборная Польши одержала две уверенные победы. Сначала команда Паулу Соузы разгромила на своем поле албанцев — 4:1. Один из мячей забил полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

А потом была крупная победа над сборной Сан-Марино — 7:1. Правда, пропущенный гол в матче с такой командой наверняка немного смутил польскую сборную.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Польши забила 18 мячей в текущем отборе.

Англия

Тем временем Англия уже может заказывать билеты в Катар, где в следующем году пройдет чемпионат мира.

Англичане набрали в пяти матчах максимальное количество очков. Теоретически, конечно, их может обогнать не только Польша, но и Албания, например, но верится в подобное с большим трудом. Сборной Англии нет равных в этой группе.

В минувшее воскресенье команда Гарета Саутгейта обыграла на «Уэмбли» сборную Андорры со счетом 4:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

А за несколько дней до этого разгромила на выезде Венгрию — тоже 4:0.

В пяти матчах отбора Англия забила 17 мячей, а пропустила — лишь один .

Прогноз и ставка

На Польшу в этом матче можно поставить за 5.90, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу Англии — за 1.72.

У Польши есть Роберт Левандовски, а у Англии — сборная звезд Премьер-лиги. Вот и весь ответ на вопрос, как завершится предстоящая игра.

Ставка — победа Англии с сухим счетом за 2.53.

Также можно рассмотреть ставку на голы Англии в обоих таймах за 2.91.