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    Англия снова выиграет с крупным счетом?

    Польша — Англия. Прогноз (к. 2.53) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Англия
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    Харри Кейн
    Сборная Англии сыграет на выезде с командой Польши в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 сентября в Варшаве, начало — в 21:45 мск. Польша — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 08 Сентября 2021 года
    Польша
  • Варшава
    •  Польша 21:45 Англия Англия
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    Польша

    Поляки набрали десять очков и занимают второе место в своей отборочной группе после пяти туров, опережая на одно очко Албанию и на на три Венгрию.

    На прошлой неделе сборная Польши одержала две уверенные победы. Сначала команда Паулу Соузы разгромила на своем поле албанцев — 4:1. Один из мячей забил полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

    А потом была крупная победа над сборной Сан-Марино — 7:1. Правда, пропущенный гол в матче с такой командой наверняка немного смутил польскую сборную.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Польши забила 18 мячей в текущем отборе.

    Англия

    Тем временем Англия уже может заказывать билеты в Катар, где в следующем году пройдет чемпионат мира.

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    • Англичане набрали в пяти матчах максимальное количество очков. Теоретически, конечно, их может обогнать не только Польша, но и Албания, например, но верится в подобное с большим трудом. Сборной Англии нет равных в этой группе.

    В минувшее воскресенье команда Гарета Саутгейта обыграла на «Уэмбли» сборную Андорры со счетом 4:0.

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    А за несколько дней до этого разгромила на выезде Венгрию — тоже 4:0.

    В пяти матчах отбора Англия забила 17 мячей, а пропустила — лишь один.

    Прогноз и ставка

    На Польшу в этом матче можно поставить за 5.90, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу Англии — за 1.72.

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    У Польши есть Роберт Левандовски, а у Англии — сборная звезд Премьер-лиги. Вот и весь ответ на вопрос, как завершится предстоящая игра.

    Ставка — победа Англии с сухим счетом за 2.53.

    Также можно рассмотреть ставку на голы Англии в обоих таймах за 2.91.

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    Польша — Англия: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Англия снова выиграет с крупным счетом?
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