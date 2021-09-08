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    Юрист объяснил, может ли «Зенит» оспорить запрет ФИФА по Малкому и Клаудиньо

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    Юрист Михаил Прокопец высказался по поводу ситуации, в которой оказались футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.

    Малком и Клаудиньо
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    Малком и Клаудиньо

    Ранее стало известно, что ФИФА запретила бразильцам выступать за клуб до 14 сентября. Это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

    «Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, чтобы перестраховаться перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». В УЕФА нет понимания, смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии), приехать в Англию и не проходить там карантин.

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    • Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации.

    «Санкции ФИФА можно обжаловать, но я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Обжалование займет долгое время.

    Я думаю, что этот вопрос можно было решить, заблаговременно связавшись с Федерацией футбола Бразилии до того, как игроки туда поехали.

    Понятно, что ФИФА будет защищать систему сборных. Если клубы начнут решать, кого отпускать в сборные, а кого нет, то в сборную никого отпускать не будут. Соревнования сборных станут менее привлекательным, так как туда будут приезжать не самые сильные игроки», — приводит слова юриста «Чемпионат».

    Малком и Клаудиньо пропустят матч чемпионата России с «Ахматом» (11 сентября) и встречу с «Челси» (14 сентября) в Лиге чемпионов.

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