Юрист объяснил, может ли «Зенит» оспорить запрет ФИФА по Малкому и Клаудиньо

Юриствысказался по поводу ситуации, в которой оказались футболисты «Зенита»

Ранее стало известно, что ФИФА запретила бразильцам выступать за клуб до 14 сентября. Это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

«Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, чтобы перестраховаться перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». В УЕФА нет понимания, смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии), приехать в Англию и не проходить там карантин.

Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации.

«Санкции ФИФА можно обжаловать, но я не думаю, что в этом есть какой-то смысл . Обжалование займет долгое время.

Я думаю, что этот вопрос можно было решить, заблаговременно связавшись с Федерацией футбола Бразилии до того, как игроки туда поехали.

Понятно, что ФИФА будет защищать систему сборных. Если клубы начнут решать, кого отпускать в сборные, а кого нет, то в сборную никого отпускать не будут. Соревнования сборных станут менее привлекательным, так как туда будут приезжать не самые сильные игроки», — приводит слова юриста «Чемпионат».

Малком и Клаудиньо пропустят матч чемпионата России с «Ахматом» (11 сентября) и встречу с «Челси» (14 сентября) в Лиге чемпионов.