ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах

Футболисты «Зенита»не смогут сыграть в ближайших матчах.

ФИФА запретила бразильцам выступать за клуб до 14 сентября, сообщает «Р-Спорт».

«Клуб и Российский футбольный союз (РФС) уже проинформированы. Это последствие решения "Зенита" не отпускать игроков в сборную Бразилии», — сказал источник агентства.

«Зенит» ранее отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, чтобы перестраховаться перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». В УЕФА нет понимания, смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии), приехать в Англию и не проходить там карантин.

Таким образом, Малком и Клаудиньо пропустят матч чемпионата России с «Ахматом» (11 сентября) и встречу с «Челси» (14 сентября) в Лиге чемпионов.

Напомним, «Зенит» в начале сентября объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов.