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    Календарь Лиги чемпионов 2021/22 на LiveSport.Ru

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    14 сентября начнется групповой турнир футбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22. Сильнейшие клубы Европы начнут новый поход за главным клубным трофеем.

    Календарь Лиги чемпионов на LiveSport.Ru
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    Календарь Лиги чемпионов на LiveSport.Ru

    В сезоне 2021/22 чемпионат России в Лиге чемпионов будет представлен только одной командой — «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

    Питерцы оказались в группе H вместе с «Челси», «Мальме» и «Ювентусом». Первый матч 14 сентября «Зенит» как проведет в Лондоне, начало — в 22:00.

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    • Одной из самых интересных групп считается квартет A — туда попали богатейшие клубы континента: ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» и амбициозный «Лейпциг».

    Мощно смотрится и группа B — «Атлетико», «Ливерпуль», «Милан» и «Порту». Наверняка веселым окажется и побоище в группе D — «Интер», «Реал», «Шахтер» и дебютант Лиги чемпионов — «Шериф».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Как и прежде, календарь Лиги чемпионов составлен так, что все команды в рамках групп сыграют друг с другом по разу. Первая и вторые команды выходят в 1/8 финала.

    Клубы, занявшие третье места, оказываются в плей-офф Лиги Европы. Там они сыграют с теми, кто занял вторые места в группах.

    Полный календарь Лиги чемпионов доступен на LiveSport.Ru. На одной странице можно посмотреть сразу и календарь, и турнирные таблицы. Результаты и таблицы обновляются в режиме реального времени.

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