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    «Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

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    Стала известна заявка «Зенита» на матчи групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
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    Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк.

    Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков.

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин.

    Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба.

    Таким образом, в заявке А указано 19 футболистов. В список B были включены Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.

    «Зенит» попал в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

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