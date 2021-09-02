«Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин.
Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Таким образом, в заявке А указано 19 футболистов. В список B были включены Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.
«Зенит» попал в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».