Стало известно, кто покажет матч Россия — Мальта

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборнымипокажет в прямом эфире телеканал

Матч Россия — Мальта пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 21:45 мск.

На прошлой неделе сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победу над Кипром (2:0).

Сборная России после пяти туров возглавляет свою группу, опережая Хорватию по дополнительным показателям.