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    Стало известно, кто покажет матч Россия — Мальта

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    Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Мальты покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

    Сборная России проведет третий матч под руководством Валерия Карпина
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    Сборная России проведет третий матч под руководством Валерия Карпина

    Матч Россия — Мальта пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 21:45 мск.

    На прошлой неделе сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победу над Кипром (2:0).

    Сборная России после пяти туров возглавляет свою группу, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

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