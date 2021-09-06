Стало известно, кто покажет матч Россия — Мальта

Сборная России проведет третий матч под руководством Валерия Карпина Фото: rfs.ru
Матч Россия — Мальта пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 21:45 мск.
На прошлой неделе сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победу над Кипром (2:0).
Сборная России после пяти туров возглавляет свою группу, опережая Хорватию по дополнительным показателям.
Таблица Группы Н после пяти туров. Всё очень плотно. Верим 💪🇷🇺#НашиПарни pic.twitter.com/SawVquqbww— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021