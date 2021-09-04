Уткин поделился ожиданиями от матча сборной России с Кипром

Журналист и блогерподелился ожиданиями от предстоящего сегодня в Никосии матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Кипра и России

«Черчесов и Карпин — не соревнование, это разные эпохи — или эпошки — в жизни сборной. Сейчас весь вопрос не в смелости или наследии, а в том, попадет сборная на чемпионат мира или нет. И ничья с Хорватией, совершенно вне зависимости от того, оцените вы наш тактический стакан как полупустой или полуполный, на самом деле важна только вместе с шестью очками на Кипре и против Мальты. А без этих шести спор просто идиотичен.

Скажете, карлики? Имеете право. Но, знаете, я уже человек не новый, и в силу личного опыта никогда не смогу относиться к поездке сборной России на Кипр как к прогулке. В 97-м году матч на Кипре разрушил сборную на пути к чемпионату мира во Франции. Промах Мостового на последних минутах лишил Россию победы, а в раздевалке породил скандал, в результате которого Мостовой и Карпин (кстати) перестали вызываться в сборную. Я был там, на Кипре, комментировал этот матч и летел одним со сборной самолетом. Никогда не забуду.

Сыграв вничью на Кипре, наши пропустили на первое место болгар, которые тогда были мощны. И лишились возможности в случае чего проиграть в Софии. А там нас прибил судья Крондл, не поставив от трех до пяти пенальти в ворота болгар. И не говорите мне, что я преувеличиваю — это я стоял за воротами болгар в том матче и снимал с оператором Вовой Фоминым.

А потом нам еще в стыках свезло, как утопленникам — Италия досталась. И между матчами с Италией тренер Игнатьев даже летал в Виго на матч Сельты, смотреть Мостового и Карпина, но так и не решился к ним подойти. И не говорите мне, что это было как-то иначе, потому что на том матче я тоже был, и разговаривал с Игнатьевым перед игрой и видел, как он нервничал. И улетел, так и не переговорив.

В Италии мы проиграли. Могло ли быть иначе? Конечно, уже нет. После всего — нет. Это оценочное суждение, но, простите, в Неаполе на том матче я тоже был. Мне тогда немножко разбили голову монетой, брошенной с трибуны, потому что мы снова снимали из-за ворот и я мешал смотреть зрителям первых рядов. Вот и летели чертовы монеты.

Прогноз на матч Кипр — Россия

А началось все тогда на Кипре. Поэтому я сегодня на чертовых иголках с самого утра. Никому не верьте, кто про карликов говорит. Никогда», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.