Сборная России сыграет на выезде с командой Кипра в рамках пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 4 сентября в Никосии, начало — в 19:00 мск. Кипр — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр

Киприоты после четырех туров находятся на шестом, последнем месте в своей отборочной группе.

Впрочем, ситуация не такая уж и критичная. У Кипра на данный момент четыре очка — на три меньше, чем у лидирующих Хорватии и России.

И самое интересное, что сборная Кипра сейчас могла быть на одном уровне с хорватами и россиянами, если бы ранее на этой неделе не проиграла Мальте. Гостевая встреча завершилась неожиданным поражением со счетом 0:3.

Впрочем, тут важно отметить, что на результат матча очень сильно повлияло удаление в составе Кипра. Именно после этого команда Никоса Костеоглу пропустила три мяча.

Календарь и таблица ЧМ-2022

При этом в конце марта киприоты сыграли вничью на своем поле со Словакией и победили Словению, а Хорватии уступили всего лишь со счетом 0:1. Так что поражение от Мальты, пожалуй, можно считать недоразумением.

Россия

Тем временем сборная России наконец-то провела первый матч под руководством Валерия Карпина.

Московская встреча с Хорватией завершилась со счетом 0:0. Не впечатлили, но при этом — что очень важно — и не разочаровали . Отзывы, в основном, положительные.

Хорваты, возможно, были чуть настырнее в атаке, но в целом какого-то заметного преимущества у них не было.

Карпин удивил выбором состава. В «старте» не оказалось ни одного нападающего. То есть это был вариант в стиле Пепа Гвардиолы, который очень часто начинает матчи без форварда. И это стало большим сюрпризом даже для главного тренера хорватов Златко Далича, который тоже ждал появления на поле с первых минут Федора Смолова. Позже Карпин объяснил, почему решил Смолов остался в запасе.

В итоге форвард «Локомотива» вообще не появился в игре. Во втором тайме на замену вышел Антон Заболотный, который, надо признать, добавил разнообразия и остроты.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Матч против Кипра российская команда, скорее всего, начнет с нападающим. Только теперь не очень ясно, кому Карпин больше доверяет — Заболотному или Смолову, забившему шесть мячей в первых шести турах РПЛ.

Прогноз и ставка

На Кипр в этом матче можно поставить за 9.20, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу России — за 1.48.

Кипр, несмотря на ужасный результат в игре с Мальтой, все равно очень неприятный соперник. Всякое, конечно, случается, но тем не менее и словаки, и словенцы не смогли выиграть на поле киприотов.

Хотя сборная России два года назад легко разобралась с Кипром в отборе на Евро. Тогда гостевой матч завершился победой россиян со счетом 5:0.

В общем, Карпин наверняка учтет все нюансы. Если не будет неожиданных провалов в обороне, сборная, скорее всего, наберет три очка и продолжит бороться за первое место в группе. Выиграть 2:0 или даже 3:0 вполне реально, главное — не допускать ошибок в защите.

Ставка — победа сборной России с форой (-1,5) за 2.25.