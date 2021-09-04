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    Сборная России одержит первую победу при Карпине?

    Кипр — Россия. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч отборочного турнира ЧМ-2022 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Россия
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    Валерий Карпин
    Сборная России сыграет на выезде с командой Кипра в рамках пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 4 сентября в Никосии, начало — в 19:00 мск. Кипр — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 04 Сентября 2021 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 19:00 Россия Россия
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    Кипр

    Киприоты после четырех туров находятся на шестом, последнем месте в своей отборочной группе.

    Впрочем, ситуация не такая уж и критичная. У Кипра на данный момент четыре очка — на три меньше, чем у лидирующих Хорватии и России.

    И самое интересное, что сборная Кипра сейчас могла быть на одном уровне с хорватами и россиянами, если бы ранее на этой неделе не проиграла Мальте. Гостевая встреча завершилась неожиданным поражением со счетом 0:3.

    Впрочем, тут важно отметить, что на результат матча очень сильно повлияло удаление в составе Кипра. Именно после этого команда Никоса Костеоглу пропустила три мяча.

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    При этом в конце марта киприоты сыграли вничью на своем поле со Словакией и победили Словению, а Хорватии уступили всего лишь со счетом 0:1. Так что поражение от Мальты, пожалуй, можно считать недоразумением.

    Россия

    Тем временем сборная России наконец-то провела первый матч под руководством Валерия Карпина.

    Московская встреча с Хорватией завершилась со счетом 0:0. Не впечатлили, но при этом — что очень важно — и не разочаровали. Отзывы, в основном, положительные.

    Хорваты, возможно, были чуть настырнее в атаке, но в целом какого-то заметного преимущества у них не было.

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    • Карпин удивил выбором состава. В «старте» не оказалось ни одного нападающего. То есть это был вариант в стиле Пепа Гвардиолы, который очень часто начинает матчи без форварда. И это стало большим сюрпризом даже для главного тренера хорватов Златко Далича, который тоже ждал появления на поле с первых минут Федора Смолова. Позже Карпин объяснил, почему решил Смолов остался в запасе.

    В итоге форвард «Локомотива» вообще не появился в игре. Во втором тайме на замену вышел Антон Заболотный, который, надо признать, добавил разнообразия и остроты.

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    Матч против Кипра российская команда, скорее всего, начнет с нападающим. Только теперь не очень ясно, кому Карпин больше доверяет — Заболотному или Смолову, забившему шесть мячей в первых шести турах РПЛ.

    Прогноз и ставка

    На Кипр в этом матче можно поставить за 9.20, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу России — за 1.48.

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    Кипр, несмотря на ужасный результат в игре с Мальтой, все равно очень неприятный соперник. Всякое, конечно, случается, но тем не менее и словаки, и словенцы не смогли выиграть на поле киприотов.

    Хотя сборная России два года назад легко разобралась с Кипром в отборе на Евро. Тогда гостевой матч завершился победой россиян со счетом 5:0.

    В общем, Карпин наверняка учтет все нюансы. Если не будет неожиданных провалов в обороне, сборная, скорее всего, наберет три очка и продолжит бороться за первое место в группе. Выиграть 2:0 или даже 3:0 вполне реально, главное — не допускать ошибок в защите.

    Ставка — победа сборной России с форой (-1,5) за 2.25.

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    Кипр — Россия: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Сборная России одержит первую победу при Карпине?
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