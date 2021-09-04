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    Украина — Франция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

    «Украина» — «Франция». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 21:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч «Украина» — «Франция».

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    Составы команд:

    «Украина»: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Александр Тымчик, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Роман Яремчук.

    «Франция»: Антони Марсьяль, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Поль Погба, Орельен Чуаэми, Кингсли Коман, Лука Динь, Преснел Кимпембе, Курт Зума, Лео Дюбуа, Уго Льорис.

    Предыдущий матч соперников: «Франция» — «Украина» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина» — «Франция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Франция» со счетом 0:2. Матч между командами «Украина» и «Франция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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