4 сентября на стадионе «Олимпийский» (Киев) сборная Украины будет принимать сборную Франции в рамках поединка отборочного раунда ЧМ-2022. Матч должен начаться в 21:45 по мск. Украина — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина

Украинская команда продолжает оставаться без побед и на данный момент в ее активе лишь четыре ничьи. Хозяева второй раз подряд сыграли вничью с Казахстаном (2:2). В первой игре счет был 1:1.

Также в активе сборной Украины ничьи с Францией (1:1) и Финляндией (1:1). После этого «желто-синие» имеют нулевую разницу голов — 5:5. Также отметим, что украинцам не удавалось сохранить свои ворота сухими в девяти последних выступлениях.

Хозяева занимают второе место. На их счету 4 набранных балла. От Франции их отделяют 4 пункта.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Лучшим бомбардиром украинцев в турнире является форвард Роман Яремчук. На его счету 2 забитых гола.

Франция

Французы прервали свою двухматчевую победную серию ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1). Перед этим гости обыграли боснийцев на выезде 1:0.

Коллектив Дешама ранее выиграл у Казахстана 2:0, а в самом первом туре упустил победу над Украиной, сыграв со счетом 1:1.

Вообще проблемы у сборной Франции появились еще на Евро-2020. Там «триколоры» стартовали с победы над Германией (1:0), но затем провели тяжелые матчи с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2). Ну и вылет в 1/8 финала тоже забыть сложно. Французы проиграли швейцарцам в серии пенальти (3:4 П).

Лучшим снайпером в составе Франции является Антуан Гризманн, который за четыре матча забил 3 гола. Другой форвард команды Килиан Мбаппе не сыграет из-за травмы.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеры распределили следующим образом: 5.80 дают на победу Украины, 4.10 предлагают на ничью и 1.62 выставили на победу Франции.

Прошлая очная встреча команд завершилась ничьей 1:1. По прошествию времени результаты у них не сильно изменились. Украинцы впервые забили больше гола в этом отборе, а французы снова упустили 2 очка, проведя валидольный матч с низкой реализацией.

Игра будет важна для обеих команд. Франция не собирается подпускать украинцев к себе в таблице, а украинцам нужно побеждать , причем так, чтобы и в обороне нормально отыграть. Учитывая это и статистику забитых у сборных, мы предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.78.

Также предлагаем рискнуть и поставить на ИТ Франции меньше 1.5 с коэффициентом 1.96. Забивать у нее в этом отборочном цикле не особо получается. Сейчас она явно переживает не лучшие времени.