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    Сколько голов забьют чемпионы мира в Киеве?

    Украина — Франция. Прогноз (к. 1.78) и ставки на тоталы в матче квалификации ЧМ-2022 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Франция
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    Роман Яремчук
    4 сентября на стадионе «Олимпийский» (Киев) сборная Украины будет принимать сборную Франции в рамках поединка отборочного раунда ЧМ-2022. Матч должен начаться в 21:45 по мск. Украина — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 04 Сентября 2021 года
    Украина
  • Киев
    •  Украина 21:45 Франция Франция
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 1.60
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    Украина

    Украинская команда продолжает оставаться без побед и на данный момент в ее активе лишь четыре ничьи. Хозяева второй раз подряд сыграли вничью с Казахстаном (2:2). В первой игре счет был 1:1.

    Также в активе сборной Украины ничьи с Францией (1:1) и Финляндией (1:1). После этого «желто-синие» имеют нулевую разницу голов — 5:5. Также отметим, что украинцам не удавалось сохранить свои ворота сухими в девяти последних выступлениях.

    Хозяева занимают второе место. На их счету 4 набранных балла. От Франции их отделяют 4 пункта.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Лучшим бомбардиром украинцев в турнире является форвард Роман Яремчук. На его счету 2 забитых гола.

    Франция

    Французы прервали свою двухматчевую победную серию ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1). Перед этим гости обыграли боснийцев на выезде 1:0.

    Коллектив Дешама ранее выиграл у Казахстана 2:0, а в самом первом туре упустил победу над Украиной, сыграв со счетом 1:1.

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  • 01/09/2021

    • Вообще проблемы у сборной Франции появились еще на Евро-2020. Там «триколоры» стартовали с победы над Германией (1:0), но затем провели тяжелые матчи с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2). Ну и вылет в 1/8 финала тоже забыть сложно. Французы проиграли швейцарцам в серии пенальти (3:4 П).

    Лучшим снайпером в составе Франции является Антуан Гризманн, который за четыре матча забил 3 гола. Другой форвард команды Килиан Мбаппе не сыграет из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеры распределили следующим образом: 5.80 дают на победу Украины, 4.10 предлагают на ничью и 1.62 выставили на победу Франции.

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    Прошлая очная встреча команд завершилась ничьей 1:1. По прошествию времени результаты у них не сильно изменились. Украинцы впервые забили больше гола в этом отборе, а французы снова упустили 2 очка, проведя валидольный матч с низкой реализацией.

    Игра будет важна для обеих команд. Франция не собирается подпускать украинцев к себе в таблице, а украинцам нужно побеждать, причем так, чтобы и в обороне нормально отыграть. Учитывая это и статистику забитых у сборных, мы предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.78.

    Также предлагаем рискнуть и поставить на ИТ Франции меньше 1.5 с коэффициентом 1.96. Забивать у нее в этом отборочном цикле не особо получается. Сейчас она явно переживает не лучшие времени.

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    Украина — Франция: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Сколько голов забьют чемпионы мира в Киеве?
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