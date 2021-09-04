Сербия — Люксембург. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

В 19:00 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Сербия»: Предраг Райкович, Никола Миленкович, Матия Настасич, Страхиня Павлович, Дарко Лазович, Саша Лукич, Неманья Гудель, Филип Костич, Душан Тадич, Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич.

«Люксембург»: Жерсон Родригес, Michael Pinto, Sebastien Thill, Данель Синани, Леандро Баррейро Мартинс, Кристофер Мартинс, Дирк Карлсон, Энес Махмутович, Максим Шано, Лоран Жанс, Антони Морис.

Предыдущий матч соперников: «Сербия» — «Люксембург» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сербия» — «Люксембург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Сербия» со счетом 2:1. Матч между командами «Сербия» и «Люксембург» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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