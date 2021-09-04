Сборная Сербии сыграет на своем поле с Люксембургом в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 4 сентября в Белграде, начало — в 19:00 мск. Сербия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия

В Сербии наверняка остались довольны стартом в квалификации на чемпионат мира. После трех матчей в активе национальной команды семь очков.

Сербы занимают второе место в группе, отставая от Португалии лишь по дополнительным показателям.

В первом туре команда Драгана Стойковича одержала домашнюю победу над Ирландией — 3:3. После этого была ничья с Португалией — 2:2. Интересно, что сербы уступали португальцам по ходу матча со счетом 0:2, но сумели избежать поражения.

Еще в одном матче Сербия выиграла на выезде у Азербайджана — 2:1.

Люксембург

Тем временем Люксембург находится на третьем месте. На данный момент в активе гостей три очка.

В конце марта Люксембург сенсационно одержал гостевую победу над Ирландией — 1:0.

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Встреча со сборной Португалии завершилась поражением со счетом 1:3. Но стоит отметить, что португальцам пришлось отыгрываться.

Люксембург проиграл в шести из восьми предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На Сербию в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.23, на ничью за 6.75, а на победу Люксембурга — за 15.75.

Люксембург может огрызнуться, об этом уже давно известно. В 2019 году в отборе на Евро сербы дважды обыграли Люксембург, но соперник смог забить и дома, и в гостях.

Ставка — победа Сербии + тотал матча больше 2,5 за 1.81.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Сербии больше 2,5 за 2.11. В трех предыдущих матчах отбора сербы забили семь мячей.