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    Сербы снова пропустят в матче с Люксембургом?

    Сербия — Люксембург. Прогноз (к. 1.81) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Люксембург
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    Сербия набрала семь очков в первых трех матчах отбора на ЧМ-2022
    Сборная Сербии сыграет на своем поле с Люксембургом в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 4 сентября в Белграде, начало — в 19:00 мск. Сербия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 04 Сентября 2021 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 19:00 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 13.50
  • Ставка!
    •

    Сербия

    В Сербии наверняка остались довольны стартом в квалификации на чемпионат мира. После трех матчей в активе национальной команды семь очков.

    Сербы занимают второе место в группе, отставая от Португалии лишь по дополнительным показателям.

    В первом туре команда Драгана Стойковича одержала домашнюю победу над Ирландией — 3:3. После этого была ничья с Португалией — 2:2. Интересно, что сербы уступали португальцам по ходу матча со счетом 0:2, но сумели избежать поражения.

    Еще в одном матче Сербия выиграла на выезде у Азербайджана — 2:1.

    Люксембург

    Тем временем Люксембург находится на третьем месте. На данный момент в активе гостей три очка.

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    • В конце марта Люксембург сенсационно одержал гостевую победу над Ирландией — 1:0.

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    Встреча со сборной Португалии завершилась поражением со счетом 1:3. Но стоит отметить, что португальцам пришлось отыгрываться.

    Люксембург проиграл в шести из восьми предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На Сербию в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.23, на ничью за 6.75, а на победу Люксембурга — за 15.75.

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    Люксембург может огрызнуться, об этом уже давно известно. В 2019 году в отборе на Евро сербы дважды обыграли Люксембург, но соперник смог забить и дома, и в гостях.

    Ставка — победа Сербии + тотал матча больше 2,5 за 1.81.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Сербии больше 2,5 за 2.11. В трех предыдущих матчах отбора сербы забили семь мячей.

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    Сербия — Люксембург: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Сербы снова пропустят в матче с Люксембургом?
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