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    Сборная Норвегии в гостях выиграла у Латвии

    Латвия — Норвегия: счет матча 0:2, обзор голов

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    Сборная Норвегии нанесла поражение команде Латвии в выездном матче квалификации ЧМ-2022.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Встреча группы G, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Голы забили Эрлинг Холанн, реализовавший пенальти на 20-й минуте, и Мохамед Эльюнусси, отличившийся на 66-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
    Латвия — Норвегия 0:2
    Гол: 0:2 Мохамед Эльюнуссип (66') Латвия: Павел Штейнбор (Роберт Озолс, 43'), Робертс Савалниекс, Игорь Тарасов, Каспарс Дубра, Райвис Юрковскис, Владимир Камеш (Владислав Фёдоров, 75'), Эдуард Эмсис, Криш Карклиньш (Артур Зюзин, 70'), Андрей Цыганик (Raimonds Krollis, 75'), Владислав Гутковский (Роберт Ульдрикис, 70'), Янис Икаунекс Норвегия: Эрлинг Холанн (Джошуа Кинг, 88'), Мохамед Эльюнуссип (Матс Мёллер Дели, 77'), Kristian Thorstvedt (Александр Сёрлот, 60'), Мартин Эдегор (Йенс Хеуге, 88'), Матиас Норманн (Патрик Берг, 60'), Мортен Торсби, Биргер Мелинг, Кристоффер Вассбакк Аер, Стефан Страндберг, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Андре Хансен Предупреждения: Владислав Гутковский (62'), Владислав Фёдоров (90 + 2')

    В следующем туре Норвегия примет Гибралтар, а Латвия отправится в гости к Черногории.

    Группа G

    1. Норвегия — 10 очков (5 игр)
    2. Турция — 8 (4)
    3. Нидерланды — 7 (4)
    4. Черногория — 7 (4)
    5. Латвия — 4 (5)
    6. Гибралтар — 0 (4)

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