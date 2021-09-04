Карпина не порадовала игра сборной России

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу в матче с Кипром (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

«Итог матча — три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут.

То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после нее — очень плохо. Причина — функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи.

Хотелось бы забить еще. Победить и 3:0, и 4:0, и 5:0. Но важнее для меня игра команды. А она меня не порадовала.

Лексаков многие вещи подсказывает. Насколько сильно это помогает, сказал сложно. Но помощь есть», — приводит слова Карпина «Чемпионат».