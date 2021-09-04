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    Карпина не порадовала игра сборной России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с Кипром (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Итог матча — три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут.

    То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после нее — очень плохо. Причина — функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи.

    Хотелось бы забить еще. Победить и 3:0, и 4:0, и 5:0. Но важнее для меня игра команды. А она меня не порадовала.

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