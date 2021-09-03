Костеноглу признал силу сборной России

Главный тренер сборной Кипраподелился своими ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2022 с Россией.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Никос Костеноглу Фото: pagenews.gr

«Возможно, предыдущие игры не принесли хороший результат, но у команды новый тренер, есть хорошие футболисты, и только время покажет, насколько хороша наша команда. У нас быстрая команда, у нее высокий ритм и она имеет хорошие перспективы.

Не хочу делать прогнозы на результат, мы хотим показать достойный футбол, сыграть не хуже, чем в марте. Мы уважаем оппонента, но верим в себя. Сейчас не время делать предположения, говорить много слов. Не хотел бы выделять кого-то у россиян. У них сильные и перспективные игроки.

Мы считаем, что надо забыть весь негатив, который был в предыдущих играх. Признаем силу сборной России и полностью готовы к игре. Матчи в марте сыграли решающую роль, мы поняли, что у нас есть хорошие футболисты, есть перспективные ребята из числа молодежи, но их надо правильно привлекать к играм. Шаг за шагом их качество будет расти, и это позволит улучшить общий уровень команды», — приводит слова Костеноглу «Матч ТВ».