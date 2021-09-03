Карпин назвал потери Фернандеса и Ионова самыми чувствительными

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от матча с Кипром в квалификации ЧМ-2022.

Матч Кипр — Россия состоится в субботу, 4 сентября.

«Естественно, мы разобрали соперника еще до начала сбора. Понятно, что последнюю их игру с Мальтой можно было смотреть только до удаления. Считаю, что мы не подстраивались под Хорватию. С Кипром тоже хотим играть от себя. Нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника.

Чья потеря более чувствительна? Самые чувствительные Марио и Ионова, так как Фомин даже в заявку не попал с хорватами. Но у них не травмы, а дискомфорт. Мы не можем рисковать.

Все ли готовы из тех, кто прилетел на Кипр? Да, готовы. В самолете и по дороге в гостиницу никто травм не получал. Прямо сейчас все 24 футболиста едут на стадион.

Сыграет ли завтра Смолов? Завтра все увидите. Если бы это была открытая информация, я бы ответил», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».