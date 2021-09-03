Кастанос надеется на положительный ход матча с Россией

Полузащитник сборной Кипраподелился ожиданиями от матча с Россией в квалификации ЧМ-2022.

«Мы должны забыть вечер среды и смотреть вперед. Все тренируемся и готовимся к завтрашней игре, которая должна пройти в положительном ключе.

Даже большие и сильные команды проигрывают. Мы готовы к матчу, должны приложить все силы, сделать все, что в наших силах, чтобы показать интересную игру для болельщиков.

Мы всегда стараемся выкладываться в каждом матче на полную. Мы признаем силу соперника. Для победы мы должны быть сконцентрированы», — приводит слова Кастаноса «Матч ТВ».