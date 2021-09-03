Фомин покинул расположение сборной России из-за повреждения

Полузащитник «Динамо»в четверг вечером покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Фомин пропустит ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Мальты из-за болей в спине.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом "Динамо" было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Ранее расположение сборной покинул голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. Кроме того, подготовку к сентябрьским матчам был был вынужден прервать защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

Напомним, 4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, а еще через три дня встретится на своем поле с Мальтой.