Баринов готов быть капитаном сборной России в матче с Кипром

Дмитрий Баринов Фото: globallookpress.com
Матч Кипр — Россия состоится в субботу, 4 сентября.
«Забыли предыдущую игру, приехали сюда побеждать. Вы говорите, что Кипр не сильная команда? По нам, это добротный и сильный соперник.
Джикия сказал в прошлый раз, что у нас не будет одного капитана, будет несколько капитанов. Кто им будет завтра — вы увидите. Готов ли я лично к роли капитана? Конечно, готов.
Обилие карточек? Возможно, не успеваю, но у меня такая позиция на поле, что нужно быть агрессивным. Может быть, это одна из причин. Буду работать над этим», — цитирует Баринова «Чемпионат».