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    Баринов готов быть капитаном сборной России в матче с Кипром

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    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча с Кипром с квалификации ЧМ-2022.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    Матч Кипр — Россия состоится в субботу, 4 сентября.

    «Забыли предыдущую игру, приехали сюда побеждать. Вы говорите, что Кипр не сильная команда? По нам, это добротный и сильный соперник.

    Джикия сказал в прошлый раз, что у нас не будет одного капитана, будет несколько капитанов. Кто им будет завтра — вы увидите. Готов ли я лично к роли капитана? Конечно, готов.

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    • Обилие карточек? Возможно, не успеваю, но у меня такая позиция на поле, что нужно быть агрессивным. Может быть, это одна из причин. Буду работать над этим», — цитирует Баринова «Чемпионат».

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