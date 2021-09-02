Венгрия — Англия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (02.09.2021)

В 21:45 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Венгрия»: Петер Гулачи, Акош Кечкеш, Вилли Орбан, Аттила Салаи, Бендегуз Болла, Ласло Кляйнхайслер, Андраш Шчафер, Attila Fiola, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Адам Салаи.

«Англия»: Гарри Кейн, Джек Грилиш, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Деклан Райс, Калвин Филлипс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Джордан Пикфорд.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венгрия» — «Англия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Венгрия» со счетом 2:1. Матч между командами «Венгрия» и «Англия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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