Сборная Англии сыграет на выезде с командой Венгрии в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 сентября в Будапеште, начало — в 21:45 мск. Венгрия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Сборная Венгрии летом провела три крутейших матча на Евро-2020. Выйти из группы в итоге не удалось, но команда все равно впечатлила.

После поражения от Португалии в первом туре венгры сыграли вничью со сборными Франции и Германии. И французам, и немцам пришлось отыгрываться.

Венгрия наверняка смогла бы выйти в плей-офф, окажись не в такой сильной группе. К слову, даже в проигранном матче с португальцами она выглядела очень достойно.

В первых трех турах отборочного турнира команда Марко Росси набрала семь очков. Сначала Венгрия сыграла вничью с Польшей, а потом разгромила Сан-Марино и Андорру.

Англия

Тем временем у Англии после Евро осталось большое разочарование. Команда Гарета Саутгейта дошла до финала, где в серии пенальти уступила Италии. Это, безусловно, была катастрофа, да еще и на «Уэмбли».

Но теперь сборной Англии нужно сконцентрироваться на отборочном турнире на ЧМ-2022. Хотя на данный момент ситуация там полностью под контролем.

В конце марта англичане одержали победы над Сан-Марино, Албанией и Польше, забив в общей сложности девять мячей.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Перед поражением от итальянцев в финале Евро сборная Англии не проигрывала в 12-ти матчах кряду.

Прогноз и ставка

На Венгрию в этом матче можно поставить за 8.20, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу Англии — за 1.51.

Ситуация чем там похоже на ту, которая была перед матчами Венгрии с португальцами, французами и немцами на Евро. Вроде бы есть явный фаворит, но только теперь уже все знают, что венгры могут удивить.

Ставка — гол Венгрии за 1.95. Можно не сомневаться, что дерзкие хозяева будут нестись на английские ворота. Забить хотя бы один гол очень даже реально.