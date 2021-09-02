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    Сможет ли Венгрия забить в матче с Англией?

    Венгрия — Англия. Прогноз (к. 1.95) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Англия
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    Джек Грилиш
    Сборная Англии сыграет на выезде с командой Венгрии в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 сентября в Будапеште, начало — в 21:45 мск. Венгрия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 02 Сентября 2021 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 21:45 Англия Англия
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    Венгрия

    Сборная Венгрии летом провела три крутейших матча на Евро-2020. Выйти из группы в итоге не удалось, но команда все равно впечатлила.

    После поражения от Португалии в первом туре венгры сыграли вничью со сборными Франции и Германии. И французам, и немцам пришлось отыгрываться.

    Венгрия наверняка смогла бы выйти в плей-офф, окажись не в такой сильной группе. К слову, даже в проигранном матче с португальцами она выглядела очень достойно.

    В первых трех турах отборочного турнира команда Марко Росси набрала семь очков. Сначала Венгрия сыграла вничью с Польшей, а потом разгромила Сан-Марино и Андорру.

    Англия

    Тем временем у Англии после Евро осталось большое разочарование. Команда Гарета Саутгейта дошла до финала, где в серии пенальти уступила Италии. Это, безусловно, была катастрофа, да еще и на «Уэмбли».

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    • Но теперь сборной Англии нужно сконцентрироваться на отборочном турнире на ЧМ-2022. Хотя на данный момент ситуация там полностью под контролем.

    В конце марта англичане одержали победы над Сан-Марино, Албанией и Польше, забив в общей сложности девять мячей.

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    Перед поражением от итальянцев в финале Евро сборная Англии не проигрывала в 12-ти матчах кряду.

    Прогноз и ставка

    На Венгрию в этом матче можно поставить за 8.20, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу Англии — за 1.51.

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    Ситуация чем там похоже на ту, которая была перед матчами Венгрии с португальцами, французами и немцами на Евро. Вроде бы есть явный фаворит, но только теперь уже все знают, что венгры могут удивить.

    Ставка — гол Венгрии за 1.95. Можно не сомневаться, что дерзкие хозяева будут нестись на английские ворота. Забить хотя бы один гол очень даже реально.

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    Венгрия — Англия: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Венгрия забить в матче с Англией?
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