Словения — Словакия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Словения»: Ян Облак, Петар Стоянович, Миха Блажич, Миха Мевля, Юре Балковец, Лео Штулац, Миха Зайц, Йосип Иличич, Sandi Lovric, Ян Млакар, Benjamin Sesko.

«Словакия»: Роберт Боженик, Vladimir Weiss, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Марек Гамшик, Иван Шранц, Якуб Голубек, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Петер Пекарик, Марек Родак.

Предыдущий матч соперников: «Словакия» — «Словения» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения» — «Словакия». Коэффициент ставки — 1.90.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Словения» со счетом 1:0. Матч между командами «Словения» и «Словакия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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