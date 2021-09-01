Словения — Словакия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

Составы команд:
«Словения»: Ян Облак, Петар Стоянович, Миха Блажич, Миха Мевля, Юре Балковец, Лео Штулац, Миха Зайц, Йосип Иличич, Sandi Lovric, Ян Млакар, Benjamin Sesko.
«Словакия»: Роберт Боженик, Vladimir Weiss, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Марек Гамшик, Иван Шранц, Якуб Голубек, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Петер Пекарик, Марек Родак.
Предыдущий матч соперников: «Словакия» — «Словения» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения» — «Словакия». Коэффициент ставки — 1.90.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Словения» со счетом 1:0. Матч между командами «Словения» и «Словакия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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