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    Определят ли Словения и Словакия сильнейшего?

    Словения — Словакия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Словакия
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    Йосип Иличич
    В среду, 1 сентября, сборная Словении на своем поле примет команду Словакии в четвертом туре отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча группы H, которая пройдет в Любляне, начнется в 21:45 по московскому времени. Словения — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 01 Сентября 2021 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 21:45 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    Словения

    Сборная Словении занимает пятое место в турнирной таблице группы H, имея на своем счету 3 очка.

    Подопечные Матьяжа Кека в текущем отборочном цикле успели обыграть Хорватию (1:0), а также уступить России (1:2) и Кипру (0:1).

    На Евро-2020 словенцы не попали, поэтому летом проводили товарищеские матчи, в которых разошлись миром с Северной Македонией (1:1) и разгромили Гибралтар (6:0).

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    Из-за травм в расположение сборной не приехали защитники Неманья Митрович и Кенан Байрич, тогда как все остальные готовы к выходу на поле, в том числе Ян Облак и Йосип Иличич.

    Словакия

    Сборная Словакии расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы H с 5 набранными баллами.

    Команда Штефана Тарковича поделила очки с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2), одержав победу над Россией (2:1).

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  • 15/07/2021

    • На минувшем чемпионате Европы «соколы» попали в группу E, где начали с победы над Польшей (2:1), после чего проиграли Швеции (0:1) и Испании (0:5), оказавшись в числе тех, кто не сумел пробиться в плей-офф, даже несмотря на занятое третье место.

    Среди травмированных у словаков значится только форвард Давид Стрелец, но в его активе всего 4 матча за национальную команду, так что это далеко не самая серьезная потеря.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Словении — 2.35, победа сборной Словакии — 3.20, ничья — 3.20.

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    Обе команды в этом отборочном цикле в среднем пропускают по голу за игру, что говорит о том, что от них не стоит ждать зрелищности.

    Очевидно, что ничья разочарует любую из этих сборных, но нам кажется, что именно ничейный результат наиболее вероятен в данной ситуации, хотя все может решить и один забитый мяч. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2» за 1.90.

    Также можно попробовать ставку «счет 0:0, 1:0 или 0:1», которая принимается с коэффициентом 2.55.

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    Словения — Словакия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Определят ли Словения и Словакия сильнейшего?
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