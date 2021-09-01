В среду, 1 сентября, сборная Словении на своем поле примет команду Словакии в четвертом туре отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча группы H, которая пройдет в Любляне, начнется в 21:45 по московскому времени. Словения — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Сборная Словении занимает пятое место в турнирной таблице группы H, имея на своем счету 3 очка.

Подопечные Матьяжа Кека в текущем отборочном цикле успели обыграть Хорватию (1:0), а также уступить России (1:2) и Кипру (0:1).

На Евро-2020 словенцы не попали, поэтому летом проводили товарищеские матчи, в которых разошлись миром с Северной Македонией (1:1) и разгромили Гибралтар (6:0).

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Из-за травм в расположение сборной не приехали защитники Неманья Митрович и Кенан Байрич, тогда как все остальные готовы к выходу на поле, в том числе Ян Облак и Йосип Иличич.

Словакия

Сборная Словакии расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы H с 5 набранными баллами.

Команда Штефана Тарковича поделила очки с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2), одержав победу над Россией (2:1).

На минувшем чемпионате Европы «соколы» попали в группу E, где начали с победы над Польшей (2:1), после чего проиграли Швеции (0:1) и Испании (0:5), оказавшись в числе тех, кто не сумел пробиться в плей-офф, даже несмотря на занятое третье место.

Среди травмированных у словаков значится только форвард Давид Стрелец, но в его активе всего 4 матча за национальную команду, так что это далеко не самая серьезная потеря.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Словении — 2.35, победа сборной Словакии — 3.20, ничья — 3.20.

Обе команды в этом отборочном цикле в среднем пропускают по голу за игру, что говорит о том, что от них не стоит ждать зрелищности.

Очевидно, что ничья разочарует любую из этих сборных, но нам кажется, что именно ничейный результат наиболее вероятен в данной ситуации, хотя все может решить и один забитый мяч. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2» за 1.90.

Также можно попробовать ставку «счет 0:0, 1:0 или 0:1», которая принимается с коэффициентом 2.55.