Далич подтвердил переход Влашича в «Вест Хэм»

Главный тренер сборной Хорватиизаявил, что полузащитник ЦСКАперейдет в «Вест Хэм».

По его данным, хавбек уже вылетел из Москвы в Лондон.

«Влашич летит из Лондона в Москву. Здесь, похоже, все кончено. Надеюсь, он решил вопрос с трансфером. Никола лучше всех знает, что для него хорошо.

Я думаю, он заслужил лучший клуб, чем "Вест Хэм". Он получил этот трансфер и может ожидать больших успехов. Через пару лет он сделает более крупный трансфер», — цитирует Далича index.hr.

Ранее стало известно, что «молотобойцы» заплатят за хорвата около 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Влашич провел за «армейцев» 5 матчей, сделал одну голевую передачу.