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    Далич подтвердил переход Влашича в «Вест Хэм»

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в «Вест Хэм».

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    По его данным, хавбек уже вылетел из Москвы в Лондон.

    «Влашич летит из Лондона в Москву. Здесь, похоже, все кончено. Надеюсь, он решил вопрос с трансфером. Никола лучше всех знает, что для него хорошо.

    Я думаю, он заслужил лучший клуб, чем "Вест Хэм". Он получил этот трансфер и может ожидать больших успехов. Через пару лет он сделает более крупный трансфер», — цитирует Далича index.hr.

    Ранее стало известно, что «молотобойцы» заплатят за хорвата около 30 миллионов евро с учетом бонусов.

  • СМИ: «Вест Хэм» заплатит 21+4 млн фунтов за Влашича
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    • В текущем сезоне Влашич провел за «армейцев» 5 матчей, сделал одну голевую передачу.

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