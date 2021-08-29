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    СМИ: «Вест Хэм» заплатит 21+4 млн фунтов за Влашича

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич близок к переходу в лондонский «Вест Хэм», сообщает Daily Mail.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    По данным издания, английский клуб заплатит за хавбека 21 миллион фунтов (24,5 млн евро). В соглашение будут включены бонусы в размере 4 млн фунтов (почти 4,7 млн евро).

    Переговоры находятся на продвинутой стадии. О переходе Влашича в «Вест Хэм» планируется объявить в течение суток.

    Тренер англичан Дэвид Мойес считает хорвата хорошей альтернативой Джесси Лингарду, который, скорее всего, останется в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщалось, что Влашич согласовал с «Вест Хэмом» контракт сроком до 2026 года. Никола будет зарабатывать в лондонском клубе 4 млн евро в год.

    23-летний полузащитник в этом сезоне провел 5 матчей в РПЛ и сделал 1 голевую передачу.

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