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    Защитник «Манчестер Сити» обвинен в изнасилованиях

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    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди отстранен от занятий с командой в связи с обвинениями в изнасиловании.

    Бенжамен Менди
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    Бенжамен Менди

    Как сообщает издание PA Media со ссылкой на полицию графства Чешир, игроку предъявлены обвинения по четырем случаям изнасилования и одному случаю насилия на почве секса в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет в период с октября 2020-го по август 2021 года.

    «Манчестер Сити может подтвердить, что после того, как полиция предъявила обвинение, Бенджамин Менди был отстранен до завершения расследования.

    Этот вопрос подлежит расследованию. Клуб не будет давать дальнейшие комментарии, пока этот процесс не будет завершен», — говорится в заявлении на сайте клуба.

    Менди выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 2 матча.

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