Юранович: Мы посмотрели все игры сборной Испании

Правый защитник сборной Хорватиивысказал мнение о предстоящем противостоянии с командой Испании в первом раунде плей-офф Евро-2020.

Матч пройдет 28 июня в Копенгагене.

«К нам вернулась уверенность в себе после отличной победы над сборной Шотландии.

Сборная Испании — очень хорошая команда, но нам нужно исходить от себя самих, от того, какие игроки есть у нас в команде. Вот путь вперед.

Признаться, даже не нервничал перед дебютом. Сейчас — и то больше, чем перед игрой. Изо всех сил старался внести свой вклад в победу и впереди, и в защите. Это было моей главной целью — оправдать доверие тренера.

Испания смотрелась очень хорошо. Честно скажу, мы посмотрели все ее игры, потому что тут, на сборе, у нас много свободного времени. Мы видели все, что только можно было увидеть.

И ей сопутствовала удача в последней игре, и мы тоже "выжили" в матче со сборной Шотландии. Думаю, будет очень хорошая игра», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.