Сантуш: Португалия в невыгодном положении перед матчем против Бельгии

Главный тренер сборной Португалиипрокомментировал тот факт, что у сборной Бельгии будет больше отдыха перед их очным противостоянием в рамках 1/8 финала Евро-2020.

«У Бельгии на 48 часов больше на подготовку. Это существенный фактор. Мы в невыгодном положении. Отдых имеет большое значение, команда должна ощущать свежесть. У нас не предвидится такого запаса, как у бельгийцев.

Впрочем, мы не можем выбирать. Надо проанализировать сборную Бельгии и попытаться пройти в четвертьфинал», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная Португалии финишировала в группе F на третьем месте с четырьмя набранными очками, поэтому в 1/8 финала сыграет против Бельгии в Севилье. Игра состоится 27 июня.