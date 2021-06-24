Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

Англия — Германия Фото: globallookpress.com
Пары плей-офф Евро-2020:
Италия — Австрия (26 июня, Лондон)
Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья)
Победители в этих парах сыграют между собой в четвертьфинале. Матч пройдет 2 июля в Мюнхене.
Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест)
Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген)
Победители в этих парах встретятся 2 июля в Санкт-Петербурге.
Швеция — Украина (29 июня, Глазго)
Англия — Германия (29 июня, Лондон)
Победители в этих парах сыграют между собой 3 июля в Риме.
Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт)
Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам)
Победители в этих парах сыграют в четвертьфинале. Игра пройдет 3 июля в Баку.
Полуфиналы чемпионата Европы состоятся в Лондоне 6 и 7 июля. Финал тоже пройдет на стадионе «Уэмбли», игра намечена на 11 июля.