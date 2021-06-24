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    Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

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    На чемпионате Европы-2020 определились все участники 1/8 финала.

    Англия — Германия
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    Англия — Германия

    Пары плей-офф Евро-2020:

    Италия — Австрия (26 июня, Лондон)

    Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья)

    Победители в этих парах сыграют между собой в четвертьфинале. Матч пройдет 2 июля в Мюнхене.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест)

    Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген)

    Победители в этих парах встретятся 2 июля в Санкт-Петербурге.

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    • Швеция — Украина (29 июня, Глазго)

    Англия — Германия (29 июня, Лондон)

    Победители в этих парах сыграют между собой 3 июля в Риме.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт)

    Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам)

    Победители в этих парах сыграют в четвертьфинале. Игра пройдет 3 июля в Баку.

    Полуфиналы чемпионата Европы состоятся в Лондоне 6 и 7 июля. Финал тоже пройдет на стадионе «Уэмбли», игра намечена на 11 июля.

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