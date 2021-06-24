Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

На чемпионате Европы-2020 определились все участники 1/8 финала.

Пары плей-офф Евро-2020:

Италия — Австрия (26 июня, Лондон)

Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья)

Победители в этих парах сыграют между собой в четвертьфинале. Матч пройдет 2 июля в Мюнхене.

Все прогнозы на Евро-2020

Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест)

Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген)

Победители в этих парах встретятся 2 июля в Санкт-Петербурге.

Швеция — Украина (29 июня, Глазго)

Англия — Германия (29 июня, Лондон)

Победители в этих парах сыграют между собой 3 июля в Риме.

Календарь и таблица Евро-2020

Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт)

Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам)

Победители в этих парах сыграют в четвертьфинале. Игра пройдет 3 июля в Баку.

Полуфиналы чемпионата Европы состоятся в Лондоне 6 и 7 июля. Финал тоже пройдет на стадионе «Уэмбли», игра намечена на 11 июля.