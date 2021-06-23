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    Отец Черышева: Увольнять Черчесова неразумно

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    Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, считает, что увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера только навредит национальной команде.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Мы все ждали, что наша сборная выйдет из группы. Вылет с Евро — это сейчас самое большое разочарование.

    Есть определенные вещи, которые необходимо проанализировать тренерскому штабу, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок.

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    • У Черчесова есть контракт. Он должен его доработать. Менять сейчас тренера, за год до чемпионата мира, неразумно. Нужно будет заново перестраивать команду...

    Посмотрите на сборную Испании. Там тоже поменяли тренера, идет смена поколений. Пока ничего хорошего у них из этого не вышло.

    Также считаю, что кардинальные изменения в нашей команде не принесут пользу», — приводит слова Черчесова News.ru.

    Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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