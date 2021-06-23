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    Бускетс: Отраженный словаками пенальти еще больше нас раззадорил

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    Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал разгром Словакии (5:0) и выход в 1/8 финала Евро-2020.

    Серхио Бускетс
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    Серхио Бускетс

    «Именно так мы хотим играть дальше. Сегодняшний матч придаст нам уверенности, подбодрит нас.

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    Теперь нам предстоит встретиться с вице-чемпионами мира. Надеюсь, мы сможем сыграть на том же уровне и еще на шаг приблизиться к цели.

    Мне понравилась игра. Как раз перед тем, как меня заменили, я почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Сказал "Мистеру", и тот справедливо счел, что рисковать не стоит.

    Надеюсь, я смогу еще сыграть за эту команду. Сегодня я вернулся, и это уже был шаг вперед. Теперь я хочу быть готов к следующим матчам.

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    • Что касается пенальти — конечно, мы хотим наконец забить, но лишь те, кто регулярно промахивается, не боятся бить снова.

    Думаю, отраженный пенальти еще больше нас раззадорил, и мы правильно отреагировали», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В первом раунде плей-офф сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 28 июня на арене «Паркен» в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.

    «Хорватия стала играть иначе, потому что ушла пара ветеранов, но у них есть очень талантливые молодые игроки.

    В сочетании с опытными футболистами и отличным тренером это дает сильную команду. Но мы тоже сильны, и с нами непросто справиться!», — сказал Бускетс.

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