Бускетс: Отраженный словаками пенальти еще больше нас раззадорил

Полузащитник сборной Испаниипрокомментировал разгром Словакии (5:0) и выход в 1/8 финала Евро-2020.

«Именно так мы хотим играть дальше. Сегодняшний матч придаст нам уверенности, подбодрит нас.

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Теперь нам предстоит встретиться с вице-чемпионами мира. Надеюсь, мы сможем сыграть на том же уровне и еще на шаг приблизиться к цели.

Мне понравилась игра. Как раз перед тем, как меня заменили, я почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Сказал "Мистеру", и тот справедливо счел, что рисковать не стоит.

Надеюсь, я смогу еще сыграть за эту команду. Сегодня я вернулся, и это уже был шаг вперед. Теперь я хочу быть готов к следующим матчам.

Что касается пенальти — конечно, мы хотим наконец забить, но лишь те, кто регулярно промахивается, не боятся бить снова.

Думаю, отраженный пенальти еще больше нас раззадорил, и мы правильно отреагировали», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В первом раунде плей-офф сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 28 июня на арене «Паркен» в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.

«Хорватия стала играть иначе, потому что ушла пара ветеранов, но у них есть очень талантливые молодые игроки.

В сочетании с опытными футболистами и отличным тренером это дает сильную команду. Но мы тоже сильны, и с нами непросто справиться!», — сказал Бускетс.