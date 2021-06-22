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    Писарев: Россия — худшая сборная Евро-2020 по соотношению цена-качество

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от выступления национальной команды на Евро-2020.

    Сборная России заняла последнее место в группе
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    Сборная России заняла последнее место в группе

    Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

    «Мы были самой слабой сборной по соотношению цена-качество.

    Есть Македония, Финляндия, но они получают три копейки. А наши футболисты получают примерно так, как бельгийцы. Поэтому в соотношении цена-качество мы — худшая сборная на Евро.

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    • Отставка Черчесова? Да не надо никого отправлять, он получает 2,5, ему бы поскорее уйти. С другой стороны, РФС всё делает, но выбор тренера — предшествующий. Черчесова, скорее всего, выбрал Мутко», — приводит слова Писарева «Чемпионат».

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