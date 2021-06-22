Писарев: Россия — худшая сборная Евро-2020 по соотношению цена-качество

Бывший главный тренер молодежной сборной Россииподелился впечатлениями от выступления национальной команды на Евро-2020.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

«Мы были самой слабой сборной по соотношению цена-качество.

Есть Македония, Финляндия, но они получают три копейки. А наши футболисты получают примерно так, как бельгийцы. Поэтому в соотношении цена-качество мы — худшая сборная на Евро.

Это всё равно, что "Сассикайя" продавать по цене "Киндзмараули".

А причины пусть ищут чиновники.

Отставка Черчесова? Да не надо никого отправлять, он получает 2,5, ему бы поскорее уйти. С другой стороны, РФС всё делает, но выбор тренера — предшествующий. Черчесова, скорее всего, выбрал Мутко», — приводит слова Писарева «Чемпионат».