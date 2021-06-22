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    «Все решения мы принимаем назад. Все назад». Дзюба назвал главную проблему в игре сборной России

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    Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал причины крупного поражения от Дании (1:4) в заключительном туре группового этапа Евро-2020.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Мы сами проиграли себе в очередной раз. На таком уровне свои полумоменты или стопроцентные моменты надо забивать. Вместо этого мы пропускаем гол после сумасшедшего удара. Вроде бы мы полностью справлялись с Данией. То, что они держали мяч, мы всё прекрасно понимали и знали. Разбирали досконально. И пропускаем такой гол. Потом опять себе привозим. Это не говорит, что тот или иной. Мы все вместе проигрываем.

    Сегодня проиграла именно команда, игроки. Не тренерский штаб и не кто-то другой, а мы, игроки проиграли. Мы сегодня в полной попе. На таком уровне нельзя так пропускать. Нельзя самим себя убивать. Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением.

    Такая атмосфера прекрасная. Всё вроде получается. Тут же пропускаем и начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать. Вместо того, чтобы сказать: "ну, пропустили, это футбол". Вот у европейцев менталитет — они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим.

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    • Вообще главная беда наша? Мы не планируем играть верхом, а хотим играть низом. Проблема в том, что все решения мы принимаем назад. Всё назад. У нас вратарь — плеймейкер. Мы постоянно нагружаем вратаря. Он выбивает, а мы постоянно боремся. Любое единоборство вверху — это 50/50.

    Даже если мы зацепились, у нас в атаке, как правило, двое или трое. Посмотрите на датчан или бельгийцев. У них по 5-6 человек атакуют. В этом нам нужно прививать менталитет. Играть в атаку, принимать все мячи вперед, а не назад, назад, назад. Вот в этом наша беда», — приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА.

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